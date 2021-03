NVE: – Nær 80 prosent av alle kvikkleireskred er menneskeutløst

NTB

Årsaken til de fleste kvikkleireskredene i Norge er menneskelig aktivitet. – Jeg håper entreprenører og utbyggere tenker seg om, sier kommunalleder.

– Det vi ser fra de kvikkleireskredene som er gått, er at en stor andel er gått som følge av menneskelig aktivitet. Opp mot cirka 80 prosent, sier regionsjef i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Knut Hoseth til NRK.

Mange områder i Norge er fortsatt ikke kartlagt med tanke på kvikkleire. Åtte bygninger ble skylt på havet da kvikkleireskredet gikk utenfor Alta i juni i fjor. Ifølge NVE var en medvirkende årsak tiltak i forbindelse med en hyttetomt.

– Jeg håper både entreprenører og utbyggere tenker seg om. Det som kan virke som en uskyldig utfylling, kan få alvorlige konsekvenser, og det tror jeg ingen ønsker å bidra til, sier leder Trond Inge Heitmann for oppmåling og byggesaker i Alta kommune.

Han sier at flere tar seg til rette uten å ha bedt om lov, og at i noen tilfeller får aldri kommunen vite hva som har skjedd.

Han håper flere får respekt for regelverket og skjønner at det er der for en grunn.

– Kommunen får ofte får kritikk for å være for strenge i utbyggingssaker. Men jeg håper at vi i fremtiden får større forståelse for at vi stiller disse kravene, sier han.