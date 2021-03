Guldvog til aleneboende i høysmitteområder: – Ikke reis hjem i påsken

Helsedirektør Bjørn Guldvog (bak) vil at aleneboende holder seg hjemme i påsken. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad (foran) åpner for noe mer bruk av skjønn. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog advarer om at heller ikke aleneboende i Oslo og Viken bør reise på besøk over fylkesgrenser i påsken.

– Reiserådene gjelder alle som kommer fra Oslo og Viken. Selv om du har vært på hjemmekontor, har du antakelig vært på butikken, og du bærer med deg en risiko, sier Guldvog.

Han understreker at disse rådene kun gjelder besøk til andre husstander, og at det gjelder andre regler for besøk til fritidsboliger. Det viktige i reiserådene er å unngå overnatting, uansett om man er en familie på fire eller en enkeltstående person.

Onsdag presiserte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB at det ikke er slik at kun de med hytte eller hotellreservasjon kan bevege seg utenfor egen kommune i påsken.

– Både nødvendighet og kontakthyppighet med andre spiller inn når den enkelte må vurdere om en reise skal gjennomføres. Det avgjørende er at man begrenser reiser der man kommer i kontakt med mange andre på ulike steder, sier Nakstad.