Vårfølelsen holder seg i store deler av landet

NTB

Vinteren klorer seg fortsatt fast helt i nord, mens store deler av landet kan kjenne på følelsen av vår i helgen og neste uke.

– Jeg kan nok tro at folk synes det føles som om våren er på gang, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule i Meteorologisk institutt.

Men i de periodene det er sol og finvær og mindre skyer sør i landet, vil det fortsatt bli minusgrader om natten flere steder. Det gjelder spesielt i indre strøk og i høyden.

I Nord-Norge holder vinteren seg fortsatt gjennom helgen, og også i neste uke holder temperaturene seg stort sett under null.

Barentshavet

Meteorologene mener at fellesnevneren for været denne helgen, er at lavtrykket i Barentshavet styrer situasjonen over det meste av Norge.

I Nord-Norge blir det vindøkning fredag. Det blir sludd og snø som når det blir mildere, går over til regn på kysten. Bare helt øst i Finnmark vil kulda bli stående igjen. Men på slutten av helga synker temperaturene igjen, og det blir bygevær og stiv og sterk kuling på de utsatte stedene.

– Det ser bedre ut i sør i begynnelsen av helgen. Her er det roligere vind, men nedbør fra nord når Trøndelag og Møre og Romsdal i løpet av fredagen, sier meteorologen.

Det blir også mer skyer helt nord på Østlandet og Vestlandet, mens det blir bedre vær jo lenger sør man kommer.

Øst og sør skjermet

Lørdag trekker nedbøren litt sørover, men fortsatt blir det bra med sol helt sør på Vestlandet, Østlandet og i Agder.

På søndag gjør lavtrykket i Barentshavet seg gjeldende med bygevær helt ned til Rogaland. Mens Agder og områdene østover fortsatt får opphold og bra temperaturer.

For noen betyr det kanskje at båten blir satt på vannet allerede før påske.