Flere innleggelser, flere smittede og økt R-tall i forrige uke

Det høyeste antallet smittetilfeller på en uke siden pandemiens start, flere innleggelser i sykehusene og et R-tall på 1,4. Slik oppsummerer FHI uka som gikk.

Smittespredningen har vært økende siden 22. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,4, viser Folkehelseinstituttets beregninger i ukerapporten for uke 10, altså forrige uke.

Et reproduksjonstall på 1,4 betyr at 100 coronasmittede gir viruset videre til 140 personer. R-tallet er det høyeste på ett år i Norge, men FHI understreker at det er betydelige forskjeller i R-tallet mellom fylkene.

I forrige ukerapport viste Folkehelseinstituttets utregninger at R-tallet i Norge var på 1,33, som da var det høyeste i Norge siden våren 2020.

Kraftig økning i coronatilfeller

Økningen i R-tallet kommer etter en kraftig økning i tallet på smittede sist uke. Totalt ble det påvist 5.337 coronatilfeller i Norge, en økning på 28 prosent fra uka før, og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke siden pandemiens start.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere (471 i uke 9 og 10 samlet), etterfulgt av Viken (287) og Vestfold og Telemark (219).

Det ble utført 190.223 coronatester i uke 10. Andelen positive prøver var 2,81 prosent.

Kraftig økning i innleggelser

Det har også vært et økende antall coronasyke personer som har blitt lagt inn på sykehus i Norge den siste uka. Totalt ble 153 personer lagt inn på sykehusene i forrige uke.

Ifølge FHI er dette tallet det høyeste på én uke siden slutten av mars 2020. Da ble 197 pasienter lagt inn på sykehusene på én uke. Innleggelsene i uke 10 er også en økning på 55 prosent fra uka før.

De opplyser at det er en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30–79 år, og blant meldte covid-19 tilfeller i disse aldersgruppene økte andelen som legges inn på sykehus i uke 7–9 sammenlignet med tidligere i vinter og i høst.

Den siste uka er åtte personer under 30 år lagt inn på sykehus med coronasmitte, viser den siste ukerapporten til FHI.

72 prosent smittet med britisk mutant

Folkehelseinstituttet anslår at 72 prosent av dem som er smittet med coronaviruset i Norge nå, er smittet med den engelske virusmutasjonen.

Andelen fordeler seg ulikt mellom landets fylker og er høyest i Oslo (82 prosent) og Vestfold og Telemark (73 prosent), og lavest i Nordland (6 prosent) og Agder (15 prosent).

Mai kan bli mer normalt

Helseminister Bent Høie sier at det kan være mulig å åpne opp mer i mai. Men det avhenger av at smitten er under kontroll i april.

– Det er fortsatt mulig at mai kan bli måneden der vi kan ta de første stegene mot en mer normal hverdag, sier helseminister Bent Høie (H) under onsdagens koronapressekonferanse.

Også Folkehelseinstituttet har tidligere antydet at det kan bli aktuelt å åpne opp mer i mai.

Høie presiserer likevel at det ikke kun er vaksineringen som avgjør om man kan lette på tiltakene i mai.

– Det er også avhengig av smitteutviklingen, og det betyr at de tiltakene, og måten vi nå håndterer denne bølgen på, må ha gitt effekt. I slutten av april må vi være i en situasjon der vi opplever at vi har kontroll på smitten. Hvis ikke må vi måtte beholde tiltakene lenger, sier Høie.