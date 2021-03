Storbrann i Risør skyldtes elektrisk feil

NTB

Tre bygninger ble totalskadd i brannen i Risør i februar. En elektrisk feil er den sannsynlige årsaken, opplyser politiet.

– Brannårsaken er med all sannsynlighet en elektrisk feil knyttet til hovedstrømsinntaket til sikringsskapet på en av adressene. Slik vi ser det kan ingen huseiere eller leietakere lastes for at det har oppstått en brann på stedet, sier etterforskningsleder Steffen Wam Schneider i en pressemelding.

Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen. Saken vil med all sannsynlighet henlegges.

Brannen fant sted natt til 24. februar. Tre bygg ble totalskadd, mens et fjerde bygg fikk begrensede skader. I tillegg ble flere evakuert og husløse.