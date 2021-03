En person kritisk skadd etter møteulykke

En person har ifølge politiet kritiske skader etter en møteulykke mellom to biler i Fredrikstad onsdag morgen.

Politiet melder på Twitter onsdag morgen at det har vært en møteulykke mellom to biler langs Mosseveien rett nord for Onsøy togstasjon i Fredrikstad.

– En fører av personbil som kom i retning Fredrikstad er mistenkt for å ha kommet over i motgående kjørefelt, opplyser politiet.

Tre personer er skadet. Føreren av den ene bilen har kritiske skader, ifølge politiet. De skadde blir ivaretatt av helse.

Skadeomfanget er ukjent på de to andre personene som var involvert i ulykken.

– Fører av bil som kom over i motgående kjørefelt har fått førerkortet sitt beslaglagt og sak vil bli opprettet, skriver politiet.

Politiet fikk melding om ulykken i 7-tiden onsdag morgen.

En ambulanse kjørte også av veien rett nord for stedet der ulykken skjedde. Politiet opplyser at det bare dreier seg om materielle skader.