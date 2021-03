NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 17. mars.

Koronapressekonferanse

Klokken 14 orienterer helseminister Bent Høie (H) om koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

FHIs ukesrapport

Folkehelseinstituttet (FHI) legger ut sin ukentlige rapport om status på koronasituasjonen i Norge. Tirsdag steg tallet over koronainnlagte til 224 pasienter. Nær 450.000 nordmenn har nå fått første vaksinedose, mens nær 260.000 har fått sin andre.

Abelprisen deles ut

Det Norske Videnskaps-Akademis preses, Hans Petter Graver, kunngjør navnet på vinneren av Abelprisen 2021 klokken 12. Hovedformålet med prisen er å tildele en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk.

Valget i Nederland avsluttes

Mandag åpnet valglokalene i Nederland, som skal velge sin nye nasjonalforsamling. For å hindre trengsel har landet for første gang spredd stemmegivningen over tre dager, og i dag er siste dag. Det er ventet at statsminister Mark Rutte vinner igjen.

Sarkozy for retten på ny

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy ble tidligere denne måneden dømt til tre års fengsel for korrupsjon i en annen rettssak. I dag må han i retten på ny, tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering ved presidentvalget i 2012.