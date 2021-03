FHI-topp Geir Bukholm: – Overhodet ikke intensjonen å skape forhåpninger om at man kan reise i slutten av mai

Tidligere i måneden ble smitteverndirektør Geir Bukholm sitert på at grensene kan åpne i slutten av mai. Nå er han klinkende klar på at det aldri var intensjonen å skape forhåpninger om en etterlengtet utenlandstur for mange nordmenn.

2. mars publiserte VG saken «FHI: Tror vi kan begynne å reise mot slutten av mai». Saken ble gjengitt hos de fleste riksdekkende aviser i landet, også hos ABC Nyheter.

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normalt turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sa Bukholm til VG.

Bukholm sier nå til ABC Nyheter at Folkehelseinstituttet ikke har noe estimat på når man kan begynne å reise igjen, og at det vil være avhengig av mange faktorer.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

– Det inkluderer blant annet smittesituasjon og status for vaksinasjon i Norge, smittesituasjonen og status for vaksinasjon i det området som er reisemålet. Kilden for den opprinnelige refleksjon over reiseaktivitet var et generelt spørsmål fra en avis om når man kunne tenke på å «åpne» samfunnet igjen som følge av at befolkningen over 45 år hadde fått tilbud om vaksine, sier Bukholm.

– Overhodet ikke intensjonen

Videre sier at Bukholm at da intervjuet ble gjort, så det ut til at befolkningen over 45 år kunne ha fått tilbud om vaksine mot slutten av mai.

– Deretter ble det spurt om hvilke restriksjoner som man da ville kunne vurdere å lette på. Her ble det listet opp flere typer restriksjoner, inklusiv restriksjoner vedrørende reise. Dette ble slått opp i en overskrift som at Geir Bukholm sier at FHI åpner for reiser i slutten av mai. Det var overhodet ikke intensjonen i det aktuelle intervjuet å skape forhåpninger om at man kan reise i slutten av mai, sier han til ABC Nyheter.

FHI-toppen understreker at budskapet hans i intervjuet var at det er først når alle over 45 år er vaksinert at det vil være aktuelt å gjøre vesentlige endringer i tiltak.

– Det er først på det tidspunktet at man vil vurdere hva slags reiseaktivitet man bør kunne tillate, fastslår Bukholm.

VG: – Uttalelsene i dagens kontekst ser annerledes ut

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken.

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, skriver i en SMS til ABC Nyheter at sitatene Bukholm ga i intervjuet ble oversendt han på e-post, og godkjent før publisering – også med konteksten de ble formidlet i.

– Bukholm tok flere forbehold underveis i intervjuet, som vi også var opptatt av å gjengi i saken. Det er forståelig at uttalelsene i dagens kontekst ser annerledes ut, ettersom situasjonen har endret seg markant, skriver Håndlykken.

– Vi mener det gir falske forhåpninger om årets sommer

En undersøkelse som forsikringsselskapet Fremtind har gjennomført, viser at de færreste nordmenn planlegger utenlandsreise i sommer.

Undersøkelsen viser at syv prosent vil reise utenlands til sommeren. To prosent sier at de vil reise uansett, selv om de ikke er blitt vaksinert. 85 prosent at de vil følge reiserådene til regjeringen, selv om de blir vaksinert før sommeren.

Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind tar et oppgjør med det hun omtaler som «tabloide nyhetsartikler» om utenlandsreiser.

– For oss som forsikringsselskap er det utfordrende med spådommer og tabloide nyhetsartikler om hva nordmenn kan forvente seg. Vi mener det gir falske forhåpninger om årets sommer og mulig utenlandsferie, sier hun.



Nielsen etterlyser at myndighetene er tydeligere i uttalelsene og unngår spådommer.

Utenlandsreiser har vært frarådet siden Norge stengte ned i mars i fjor. Det nåværende reiserådet gjelder i første omgang frem til 15. april.