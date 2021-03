Unicef kritiserer Oslo for å stenge skolene

NTB

Unicef mener det er kritikkverdig at Oslo kommune stenger store deler av byens skoler selv om Folkehelseinstituttet advarte mot det.

– Det er kritikkverdig at beslutningstakere i Oslo har valgt å stenge skoler i strid med faglige vurderinger fra FHI. Barns rett til opplæring gjelder også under coronasituasjonen, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge.

Hun påpeker at barn sikres bedre undervisning, læringsutbytte og trygg voksenkontakt på rødt nivå.

– Til tross for dette velger byråden å stenge samtlige ungdomsskoler i hele Oslo, uten å vente på effekten av å ha sett dem på rødt nivå. Slik Unicef Norge ser det, fremstår tiltaket uforholdsmessig – særlig i bydelene med lavt smittetrykk, sier hun.