FHI: Norge kan bli vaksinert raskere uten AstraZeneca-vaksinen

NTB

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI mener Norges befolkning kan bli fullvaksinert raskere hvis man kutter ut AstraZeneca-vaksinen for godt.

Vaksinen er lagt på is mens det granskes en mulig, men ikke påvist sammenheng med alvorlige blodpropptilfeller. Folkehelseinstituttets smitteverndirektør sier til Aftenposten at leveransene av den er så ustabile at vi nesten klarer oss like godt uten.

– Det får ikke en dramatisk effekt på fremdriften, sier Bukholm.

Aftenposten skriver at hvis vi fjerner AstraZeneca helt fra planene, vil det ta opptil to uker lenger før alle over 18 år har fått første vaksinedose. Men likevel kan alle bli fullvaksinert fortere.

Det er fordi Johnson & Johnson-vaksinen bare krever én dose, og at vaksinene fra Moderna og Pfizer/Biontech tas med kortere mellomrom mellom dosene.