Sanner: – Oljepengebruken nødvendig og innenfor handlingsregelen

NTB

Bruken av oljepenger under koronapandemien har vært helt nødvendig, men også innenfor handlingsregelen, mener finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Under krisen har det vært nødvendig med kraftige økonomiske tiltak. Vi har brukt mye oljepenger i 2020, og vi kommer til å gjøre det også i 2021, det har vært helt nødvendig, sa Sanner under en pressekonferanse før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen tirsdag morgen.

Sanner sa også at når tiltakene etter hvert vil bli redusert, vil også bruken av oljepengene bli det samme.

– Vårt mål er at vi i 2022 skal komme innenfor rettesnoren for handlingsregelen på 3 prosent av fondsverdien. Med nedtrapping av pengebruken når situasjonen bedres, så har krisehåndteringen vært i tråd med handlingsregelen, understreket Sanner.

– Handlingsregelen sier at du kan bruke mer i dårlige tider under forutsetningen at du bruker mindre i gode tider, og det har vi gjort. Samlet sett under vår regjeringsperiode har vi brukt mindre oljepenger, også inkludert disse to årene, enn det det er rom for innenfor handlingsregelen, sa han.

Finansministeren uttrykte også bekymring for at boligprisene over hele landet, og spesielt i Oslo, har økt det siste året.

– Vi vet av erfaring at høy vekst i boligprisene også kan føre med seg høy gjeld, og vi må unngå at det bygger seg opp finansielle ubalanser på vei ut av krisen, understreket Sanner på en pressekonferanse før budsjettforhandlingene startet opp på Hurdalssjøen hotell tirsdag.