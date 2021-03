Lyngdal og Farsund strammer inn

NTB

Etter økt smitte forbyr sørlandskommunene Lyngdal og Farsund arrangementer, stenger treningssentre og innfører maksgrense på fem gjester i hjemmene.

I tillegg blir det stans i innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og barn over 16 år og svømmehaller blir også stengt.

Innstrammingene ble vedtatt i de to nabokommunene mandag, og gjelder fra tirsdag.

I Lyngdal er det de siste to ukene påvist 18 tilfeller av coronavirus.

– Bakgrunnen for at formannskapet vedtok forskriften er altså den for tiden uoversiktlige smittesituasjonen i Lyngdal kommune, og uten at det foreligger noen entydig smittekilde, skriver kommunen.

Også i Farsund er det påvist en rekke smittetilfeller. Mandag ettermiddag ble fem nye tilfeller bekreftet.