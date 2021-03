Universitetet i Oslo stenges for studenter

NTB

Fra klokka 12 tirsdag blir lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter på Universitetet i Oslo (UiO) stengt for studenter.

Ifølge Dagbladet fikk studentene en epost om det rundt klokka 23 mandag.

– Smittesituasjonen er nå så alvorlig i Oslo og Viken at vi dessverre må stenge lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter fra klokka 12.00 tirsdag 16. mars. Undervisningen blir gitt digitalt, heter det i eposten.

Digital undervisning

Ifølge universitetets nettsider er det fortsatt anbefalt hjemmekontor. Undervisningen blir digital.

Avgjørelsen om å stenge kommer etter at Oslo og Viken fikk strengere tiltak mandag – alle på tiltaksnivå A.

– Vi vurderer at tiltakene også gjelder Universitetet i Oslo, sier rektor Svein Stølen i en melding.

Håper å åpne mer i april

– Vi er glad for at studentene har hatt tilgang til universitetet i noen uker nå, men forstår at situasjonen er så alvorlig i Oslo at vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten. Vi håper at tiltakene vil bidra til at vi kan åpne mer ut i april, fortsetter rektoren.

Han forstår at flere kan bli lei seg over at bygningene stenger.

– I to semestre har studentene våre vist at de til tross for sterke tiltak har klart å studere og avlegge eksamen. Nå går det mot lysere tider, og vi håper dere klarer dette krafttaket fram mot sommeren, lyser oppfordringen fra rektoren.