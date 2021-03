Høie: Kommuner melder om problemer med sporing og testing

NTB

Helseminister Bent Høie (H) sier flere kommuner i Viken-regionen varsler at de har problemer med testsystemet og sporingen av smitte.

Det er en av grunnene til at regjeringen nå innfører en streng nedstengning av hele Viken-regionen.

– Det er en klar tilbakemelding fra kommunene at de har utfordringer knyttet til utbrudd, og at det begynner å bli vanskelig med testing og sporing, sier Høie.

– I Helse sør-øst og dette området er det en vanskelig situasjon i form av at de får flere sykehusinnleggelser, og at det øker betydelig. Derfor har vi et behov for å snu utviklingen. Vi ønsker å hindre at vi kommer i en situasjon der mange pasienter får avlyst sine behandlinger som følge av at sykehusene blir belastet av coronapasienter, sier Høie.