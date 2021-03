Høie: Ikke en tabbe å la kommunene ta over styringen

NTB

Regjeringen stenger ned hele Viken-regionen. Helseminister Bent Høie (H) mener likevel det var rett å gi kommunene mer makt over smittevernet.

Regjeringens strategi har vært at det først og fremst er kommunene som skal innføre tiltak. Likevel blir det nå en ny runde med strenge tiltak for hele Viken-regionen.

Høie fikk på mandagens pressekonferanse spørsmål om det var en tabbe å gi kommunene mer makt over smittevernet.

– Nei, det mener jeg ikke, og Oslo har vist at de innfører strenge og nødvendige tiltak i en slik situasjon. Det som er utfordrende med Viken, er at det er mange kommuner, og vurderingene fra kommunene var at det ville ta for mye tid og være for vanskelig å håndtere hvis ikke staten tok denne beslutningen, sier Høie.

Over 1,2 millioner innbyggere blir rammet av nedstengningen.