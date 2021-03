Regjeringen innfører strengere coronatiltak i alle kommuner i Viken

NTB

Regjeringens strengeste tiltaksnivå innføres i hele Viken kommune og i Gran kommune i Innlandet.

– Det er sterkt økende smitte i Viken. Kommunenes arbeid med testing og smittesporing er under stort press, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementets beslutning i saken bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Kommunene i Viken var mandag i møte med helsemyndighetene og Statsforvalteren. Et flertall av kommunen ønsket der tiltak fra tiltaksnivå A. 13 av kommunene ønsket det ikke, mens tre var usikre.

– Selv om det er variasjoner i smittesituasjonen i Viken, er det viktig med strenge og koordinerte tiltak for å få ned mobiliteten i hele fylket. Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere å forstå og følge reglene, sier Høie.

Stenger butikker

Tiltaksnivå A er definert som et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

Det betyr dessuten at blant annet treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer må holde stengt. Serveringssteder må holde stengt, men kan tilby take away.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Unntak for utendørs aktivitet

Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå A.

– Hensynet til barn og unge tilsier at det fremdeles bør være mulig for disse å opprettholde et visst aktivitetsnivå, selv når smittesituasjonen er så uavklart at det er nødvendig med svært inngripende smitteverntiltak, sier Høie i pressemeldingen.

Oslo stenger skoler

Tidligere mandag kveld opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo at de innfører de strengeste tiltakene kommunen har hatt.

Ungdomsskoler og videregående skoler stenges, mens det blir hjemmeskole i enkelte bydeler også for elever på 5. til 7. trinn. Dette gjelder bydelene med høyest smittetrykk.

Det blir dessuten ikke tillatt å ha mer enn to personer på besøk i private hjem.