Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i Oslo

NTB

Oslo kommune innfører forbud mot mer enn to besøkende i private hjem, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

Det har til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, sa byrådslederen.