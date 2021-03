Hareide legger fram tidenes største milliardplan

NTB

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) legger fredag fram en nasjonal transportplan som i milliarder er større enn noen gang.

På kontoret har samferdselsministeren en plakat. Der står det: «Kjære Gud, la det bli fredag, mandager kommer likevel.»

– Og jeg ser spesielt fram til denne fredagen, naturlig nok, sier Hareide til NTB.

Etter statsråd fredag 19. mars legger Hareide nemlig fram Nasjonal transportplan 2022–2033. En plan som det er knyttet stor spenning til, i både positiv og negativ betydning.

– Vi vet at det er mange som har jobbet veldig hardt, og som dette betyr veldig mye for. Vi vil at både de som er enige med oss, og de som er uenige med oss, skal få lov til å være forberedt, sier Hareide.

– Derfor syns jeg det er riktig å gi datoen når vi nå vet at det blir på fredag.

Milliardrekord

Lekkasjene fra planen begynte å dryppe allerede i begynnelsen av mars:

* ja til dobbeltspor på Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss

* veiprosjekter på Vestlandet på mer enn 60 milliarder kroner

* forlenget bybane i Bergen

* 4 milliarder kroner til utbedring av E6 i Nord-Troms

* 3 milliarder kroner til ny flyplass i Bodø

* 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass i Rana

* 896 millioner kroner til ny tunnel på riksvei 13 i Suldal i Rogaland

* 500 millioner til trafikksikkerhet for barn

Hareide vil ikke avsløre den totale rammen for planen. Men det er en større pengesum enn i noen tidligere plan.

– Det er en ambisiøs plan. Det er en plan som i milliarder er større enn noen gang. Og det er en realistisk plan, sier Hareide.

Hele landet

Samferdselsministeren er åpen om at noen kommer til å bli skuffet.

Det er lagt opp til en mindre økning år for år enn i forrige NTP. Og regjeringen har satt kritisk søkelys på flere krevende prosjekter.

– Det er prosjekter som kommer til å være savnet på Vestlandet, Østlandet og i Nord-Norge. Men det er også prosjekter som vi har prioritert på Vestlandet, Østlandet og i Nord-Norge. Vi har prioritert prosjekter over hele Norge, sier Hareide til NTB.

– Når jeg presenterer dette på fredag, så tror jeg folk kommer til å si at vi har sett hele Norge. Det er ikke én region som har vunnet eller tapt, sier han.

Mindre bompenger

Statsråden kan også avsløre at han i den nye NTP-en har forsøkt å skåne bilistene for økte utgifter til bompenger.

– Vi får reelt sett noe mindre bompenger. Det handler ikke om at jeg ikke kan akseptere bompenger. Men jeg vil ikke ha et nivå som fører til at vi får motstand mot det, sier han.

Hareide understreker at han ikke har noe problem med bompenger selv.

– Jeg har aldri lovt null i bompenger. Men jeg er opptatt av at vi må ha legitimitet. Vi må ikke få for stor motstand knyttet til bompenger.

Et annet viktig satsingsområde er kollektiv og miljø i byene, ifølge Hareide.

– Det er en tydelig sammenheng mellom klimaplanen vår og Nasjonal transportplan. Det kommer folk til å se.