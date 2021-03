Bjørn Kjos blir med på nytt lavprisflyselskap

NTB

Gründer Bjørn Tore Larsen får med seg blant annet Bjørn Kjos når de sammen satser på langdistanseflyginger gjennom lavprisselskapet Norse Atlantic Airways.

– Vi har nå en historisk mulighet til å bygge opp et nytt flyselskap fra start. Når verden igjen åpner opp, vil det være behov for et nyskapende lavprisselskap i det interkontinentale markedet, sier Larsen i en pressemelding.

Det nyopprettede lavprisflyselskapet Norse Atlantic Airways skal fly passasjerer til blant annet USA med fly av denne typen, Boeing 787 Dreamliner.

Larsen har erfaring som gründer av OSM Aviation, hvorfra også Espen Høiby – kronprinsesse Mette-Marits bror – blir med inn i det nye selskapet.

Norse Atlantic Airways skal i første omgang tilby flyginger med fly av typen Boeing 787 Dreamlinere mellom Europa og USA. Blant destinasjonene er New York, Los Angeles, Paris og London. Senere vil rutenettet utvides til Asia.

De første flyene vil ta av i desember i år, ifølge selskapet.