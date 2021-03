Fem coronapasienter innlagt på Helse Fonna – reduserer planlagt drift

NTB

Helse Fonna reduserer planlagt drift for å ha nok senger dersom coronasmitten øker. Fem personer er innlagt med coronavirus på sykehusene i helseforetaket.

Samtlige pasienter er innlagt på Haugesund sykehus, opplyser Helse Fonna i en pressemelding mandag. Ikke siden starten av april i fjor har antall innlagte coronapasienter ved Haugesund sykehus vært så høyt.

Helse Fonna opplyser at dette fører til at planlagt drift blir redusert, for å ha nok ledige senger dersom antall koronapasienter øker mer.

En av de fem er innlagt det siste døgnet. Ingen av pasientene hadde mandag behov for intensivbehandling.