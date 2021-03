NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 15. mars.

WHO-rapport etter Wuhan-besøk

Teamet med eksperter som i februar besøkte Kina for å finne opprinnelsen til koronaviruset, ventes å legge fram sin rapport i dag, men datoen er ikke endelig bekreftet. WHO-teamet, som reiste til Kina i januar, besøkte blant annet storbyen Wuhan, der de første tilfellene av covid-19 ble registrert i desember 2019. Besøket ble imidlertid heftig politisert av blant andre daværende president Donald Trump.

Bompengeinnkrevingen ved Svinesund avvikles

Mandag klokka 14.00 avvikles bompengeinnkrevingen på Svinesund, som har pågått siden 2005. Opprinnelig regnet man med bompenger til 2025, men etter stor trafikk over tid kan bomstasjonene på de to Svinesund-bruene fjernes tidligere.

Utredning om beskyttelse av barn mot innhold på internett

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får overlevert Medieskadelighetsutvalgets utredning om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold på elektroniske plattformer. Utvalget skal foreslå tiltak som kan verne barn mot skader fra eksponering av innhold på elektroniske medium.

New York minnes koronaofre

New York City holder digital minnemarkering for å hedre ofrene for covid-19. Det skjer på ettårsdagen for det første registrerte koronadødsfallet i byen. I alt 777.000 smittetilfeller er registrert i byen siden pandemien startet i fjor. Flere enn 30.000 mennesker har mistet livet med covid-19.

Oscar-nominasjoner kunngjøres

Nominasjonene til årets Oscar-priser offentliggjøres. Det er 93. gang den berømte filmprisen deles ut. Norges kandidater er spillefilmen «Håp», dokumentarfilmene «Gunda» og «Kunstneren og tyven» og kortfilmen «Sparkekoret». Selve prisutdelingen finner sted 25. april.