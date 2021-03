NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 14. mars.

Norges Fotballforbunds ting holdes digitalt

Spørsmålet om hvordan Norge skal stille seg til VM i Qatar neste år blir ikke tema når Norges Fotballforbund holder sitt årlige forbundsting søndag. På grunn av koronasituasjonen holdes årets ting digitalt.

Fredag ble det avholdt et forbundsstyremøte der det ble besluttet at et ekstraordinært fotballting skal avholdes 20. juni og der skal en eventuell boikott av VM diskuteres.

Britisk-iransk kvinne må møte i retten i Iran

Nazanin Zaghari-Ratcliffe må møte i retten i Teheran igjen, få dager etter at hun hadde sonet ferdig en fem år lang dom fordi hun drev opplæring av journalister. Britiske myndigheter krever at hun må få reise hjem til Storbritannia.

Irans TV meldte i fjor høst at Zaghari-Ratcliffe var tiltalt på nytt, denne gangen for spionasje. Ifølge Irans halvstatlige nyhetsbyrå Isna er det er denne anklagen hun må svare for når hun møter i retten igjen.

Nytt valg i Den sentralafrikanske republikk

Det skal holdes en ny omgang i valget på ny nasjonalforsamling i enkelte valgdistrikter, samt en første omgang i områdene der valget ikke lot seg gjennomføre 27. desember på grunn av vold og andre forhold.

Landet har siden presidentvalget i desember vært preget av økende urolighet. Opprørere styrer rundt to tredeler av landet og 200.000 mennesker er drevet på flukt den siste tiden. FN har en av sine største fredsbevarende operasjoner i verden i landet.

Grammy-utdelingen holdes i USA

Grammy-prisene, musikkverdens Oscar, deles ut. Blant favorittene er blant annet Dua Lipa, Beoncé, Coldplay, Taylor Swift og Haim. I år er det 83 priser som skal deles ut. Årets prisgalla foregår digitalt.

Grammy-prisen, som opprinnelig het Grammofon-prisen, (Gramophone Award) ble første gang delt ut i 1959, og årets prisutdeling er den 63. i rekken.