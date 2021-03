223 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 223 koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke da det ble registrert 127 tilfeller.

På Stovner og Grorud er smittetallet nå firesifret med 1.000 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene på Grorud og 1.015 på Stovner. Det betyr at 1 prosent av innbyggerne i de to bydelene er koronasmittet for tiden.

Smittetrykket er lavest i Ullern og Nordre Aker med henholdsvis 214 og 224 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.