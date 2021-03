Færder-ordfører beklager at han tok imot vaksine

NTB

I Færder i Vestfold sørget kriseledelsen i kommunen for å bli vaksinert. Lørdag kveld beklager ordføreren at han tok imot vaksinen.

– Jeg fikk en SMS med spørsmål om jeg kunne komme for å få koronavaksine, og svarte med tommel opp, uten å tenke mer over det. I etterkant ser jeg at jeg burde ha takket nei.

Det sier Færder-ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) til Tønsbergs Blad lørdag kveld. Han understreker at han beklager at han lot seg prioritere i vaksinekøen.

Hele kriseledelsen i Færder kommune fikk koronavaksine. Det bestemte de selv.

Overfor VG utdyper Andersen og sier det var riktig å vaksinere de andre i kriseledelsen:

– Jeg mener fortsatt at det var riktig å vaksinere kommunedirektøren og hennes ledergruppe. Det er kritisk viktig at kommunens toppledelse fungerer, sier Andersen.

– Da jeg ble kalt inn til vaksine tenkte jeg meg ikke om, og svarte at jeg kunne møte opp i hallen onsdag i forrige uke. Det burde jeg ikke ha gjort. Jeg burde tenkt meg om, takket nei til tilbudet og ventet på tur. Det beklager jeg, sier han videre.