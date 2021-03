– AstraZeneca-vaksinerte bør være oppmerksomme

NTB

Flere personer som har fått AstraZeneca-vaksinen, har opplevd hudblødninger. Et mulig alvorlig tegn, mener helsemyndighetene, som ber folk være på vakt.

– Det kan være et alvorlig tegn på nedsatt antall blodplater, sa Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk på en hasteinnkalt pressekonferanse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag.

Kort tid i forveien kom det meldinger om at minst tre helsearbeidere er lagt inn på sykehus med blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

– Vær oppmerksom

Det er først og fremst helsearbeidere som er blitt vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca. Både Legemiddelverket og FHI ber helsearbeidere under 50 år være spesielt oppmerksomme på bivirkninger etter vaksinen.

– På grunn av alvorligheten undersøker vi nå dette grundig, sier Hortemo.

– Hvis du har tatt vaksinen og opplever etter noen dager å få hudblødninger, så bør du ta kontakt med helsevesenet, sier han.

Han understreker imidlertid at det foreløpig ikke er konkludert i saken, men at Det europeiske legemiddelverket (EMA) nå har satt i gang et arbeid for å se på mulige sammenhenger mellom vaksinen og tilfellene av blodpropp.

Ekstremt sjeldent

– Jeg vil si at dette er ekstremt sjeldne hendelser og denne vaksinen er brukt på flere titalls millioner mennesker og bortsett fra tilfellene i Norge, Danmark og Østerrike, så er det ikke rapportert om slike hendelser, sier Hortemo til TV 2.

På spørsmål på hva folk som er engstelige, nå bør tenke, svarer han:

– Da den (vaksinen) ble tatt i bruk i Norge, var det på bakgrunn av studier som viste at den var effektiv. De skal vite at det ikke er etablert at disse problemene skyldes vaksinen, sier Hortemo.

Verdens helseorganisasjon konkluderte fredag med at det ikke er noen grunn til å stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Fagdirektør Steinar Madsen sier til VG TV at han ikke tror at disse hendelsene vil få stor betydning for vaksineringen framover.