177 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus – høyeste antallet siden april

NTB

Lørdag var 177 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 16 pasienter fra dagen før. Ikke siden april har så mange vært innlagt.

Dette er det høyeste antallet innlagte siden 15 april i fjor, da 190 coronasmittede personer fikk behandling på norske sykehus.

23 av pasientene får respiratorbehandling. Det er to flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

159 av coronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, åtte er innlagt i Helse vest, seks er innlagt i Helse nord, og fire er innlagt i Helse Midt-Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at tallene er bekymringsfulle, men ikke overraskende ettersom de nye virusvariantene etter alt å dømme er mer smittsomme.

– Derfor må vi reagere enda raskere for å slå ned smitten. Det var også grunnen til at jeg på tirsdag i Stortinget varslet om en rekke nye tiltak som kan bli iverksatt i løpet av kort tid, sier statsministeren og legger til at de følger situasjonen nøye.

– Samtidig er det veldig viktig at kommunene, som har gjort en fantastisk innsats gjennom pandemien, setter i verk tiltak umiddelbart når de oppdager smitte. Og de må raskt samordne tiltak med nabokommunene for å hindre at smitten sprer seg, sier Solberg.

Siden februar i fjor har 78.946 personer fått påvist coronasmitte her i landet, viser lørdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).