66 nye smittede i Drammen siste døgn

NTB

66 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist coronasmitte i løpet av det siste døgnet. Dette er det fjerde høyeste smittetallet i kommunen.

49 av de smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Én har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de øvrige 16 personene som nå har fått påvist smitte, er smitteveien ukjent for tolv, mens smittesporing fortsatt pågår for de siste fire tilfellene, opplyser kommunen i en pressemelding.

Utviklingen må tas på største alvor, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

– Utviklingen går i feil retning, og vi har en stor jobb foran oss for å unngå at veldig mange av kommunens innbyggere blir smittet og i verste fall alvorlig syke eller kan dø av denne sykdommen, sier Berg.

Berg er nå klar på at de nasjonale tiltakene ikke er nok for å stanse spredningen av muterte virusmutasjoner i kommunen. Derfor er det nødvendig med strengere tiltak enn de som har vært gjeldende de siste 14 dagene, fastslår hun.

– Nå må vi avvente rådmannens forslag til forskrift, og så skal formannskapet diskutere saken og vurdere både smittevernehensyn og andre hensyn som er viktige å ivareta. På bakgrunn av den vurderingen, blir det bestemt om vi skal gjeninnføre en lokal forskrift og hvilke tiltak vi mener er de riktige for å stanse smittespredningen, sier Berg.

Rådmann Elisabeth Engers forslag til ny lokal forskrift skal behandles i formannskapet på tirsdag.

Signalet fra regjeringen og helsemyndighetene er at det ikke innføres nye regler for hele landet, men at det er kommunene selv som må sette i verk tiltak når de oppdager smitte.