Britisk politi med nok en appell i Magnussen-drapet

Minnemarkering i London to år etter drapet på Martine Vik Magnussens i London i 2008. På bildet hennes far Odd Petter Magnussen (t.v.) og sjømannsprest Torbjørn Holt utenfor døra i Great Portland Street hvor hun ble funnet. Foto: Åsa Westerlund / NTB

NTB

Metropolitan Police i London oppfordret fredag Farouk Abdulhak, som er mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen, om å komme til Storbritannia.

Søndag er det 13 år siden den 23 år gamle norske studenten ble drept i London. Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i leilighetskomplekset til sin studievenn Farouk Abdulhak 14. mars 2008.

Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg, senest i fjor.

Farouk Abdulhak, som nå er 34 år gammel, ble raskt identifisert som en mistenkt i saken. Han forlot Storbritannia kort tid etter at hun døde og reiste først til Egypt og deretter videre til hjemlandet Jemen.

– I løpet av de siste 13 årene har Martines familie og mine etterforskere holdt denne saken i offentlighetens bevissthet. Det må være klart for Farouk Abdulhak at saken ikke vil forsvinne, og hans status som ettersøkt forblir uendret, sier James Howarth , som leder etterforskningen av drapet ved Metropolitan Police.

– Jeg vil ikke gi meg i kampen for rettferdighet for Martines familie, sier han videre.

Abdulhak har siden drapet oppholdt seg i hjemlandet Jemen. Han er den eneste mistenkte og er etterlyst for drapet over hele verden, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.

Seks år etter drapet ble det meldt at Farouk Abdulhak hadde giftet seg. Den drapsmistenktes far, Shaher Abdulhak, var en av de rikeste forretningsmennene i Midtøsten, men i fjor høst meldte jemenittiske medier at han var død. Faren skal ha blitt 82 år gammel.