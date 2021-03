314 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Oslo har fortsatt stor smitte av covid-19. Bydelene Stovner og Grorud er hardest rammet og nesten 1 prosent av innbyggerne er koronasmittet de siste to ukene. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Det er registrert 314 koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 38 færre enn dagen før, men 88 flere enn samme dag i forrige uke.

Smittetrykket på Stovner og Grorud ligger nå rett i underkant av 1.000 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, viser tall fra Oslo kommune.

Det betyr at nesten 1 prosent av innbyggerne i de to bydelene er registrert smittet bare de siste to ukene. Det er nesten fem ganger høyere enn i Ullern bydel der tallet er 203.

Dette er tredje gang på en drøy uke at døgnsmitten i Oslo passerer 300 tilfeller. Torsdag 4. mars ble det registrert 308 smittede i hovedstaden. Fredag denne uken var tallet 352, som var ny rekord. Snittet den siste uken er 243 smittede per dag.

I alt er 22.935 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Men 3.065 av tilfellene, drøyt 13 prosent, er registrert i løpet av de siste to ukene.