«Hemmelige» lyntog-planer: Oslo – Göteborg på én time?

Skagerrakbanen:

Slik ser Skanska Sverige AB for seg at en høyhastighetsjernbane mellom Göteborg og Oslo kan bli seende ut. Ved å bygge jernbanen på prefabrikkerte betongsøyler anslår de å spare mye penger sammenlignet med alternativet med å bygge på bakkenivå.

Svenske og norske kommuner har i det stille samlet seg om planer om helt ny hurtigjernbane mellom Oslo og Göteborg, Skagerrakbanen.

Det er svenske Dagens Nyheter som skriver om de spenstige planene, som skal ha en prislapp på drøye 100 milliarder svenske kroner. Kommuner på både svensk og norsk side skal ha gått sammen for å realisere Skagerrakbanen, og åpner for å finansiere den utenom statsbudsjettene.

Kan stå klar i 2028

Til avisen sier prosjektleder Anders Brunberg at de jobber mot en trafikkstart i 2028 og har valgt å ligge lavt i offentligheten om planene.

– Vi har valgt å ligge lavt for at det ikke skal fremstå som at vi jobber med et luftslott, sier Brunberg til DN.

Jernbanen vil være på nesten 300 kilometer og bygges i stor grad på betongsøyler, altså helt skilt fra dagens jernbane. Det planlegges med tog som kan kjøre i 350-400 km/t på strekningen, nesten dobbelt så raskt som dagens raskeste hastighet på norsk jernbane.

– Dette finnes i hele Europa og resten av verden, og en eller annen gang så må det jo komme hit også, sier Brunberg til P4 Väst.

Norske kommuner positive

Dagsavisen melder at på norsk side har både Sarpsborg, Halden, Indre Østfold og Nordre Follo kommuner blitt invitert til å delta i utviklingen av prosjektene. Både Sarpsborg, Halden og Indre Østfold er positive.

– Tiden har aldri vært bedre enn nå for realiseringen av en slik høyhastighetsbane. Vi må ta ned utslippene med 50 prosent innen 2030, og hvis vi får et tog som er hurtig nok, vil mye av trafikken med fly og bil i stedet bli tatt med tog, sa ordfører Saxe Frshaug i Indre Østfold kommune til Dagsavisen for få dager siden.

Både Sarpsborg og Halden ønsker stasjoner koblet til denne jernbanen. I tillegg er det planlagt stopp i Ski på norsk side av høyhastighetsjernbanen. Det tar i dag over én time å ta toget fra Sarpsborg til Oslo. før coronapandemien stanset passasjertrafikken mellom byene, tok det i underkant av fire timer fra Oslo til Göteborg.

Til Dagens nyheter sier Brunberg at jernbanen vil være klimamessig betalt etter ni år, med tanke på hvor mye annen farligere transport vil bli flyttet over på jernbanen.