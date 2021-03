Sykehuset Østfold vil granske coronadødsfallene i februar

Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Sykehuset Østfold Kalnes har igangsatt en intern gransking etter at seks pasienter ved ortopedisk avdeling døde under et coronautbrudd i februar.