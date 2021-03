Espen Nakstad: Første tilfelle av brasiliansk virusvariant i Norge

Det er oppdaget et tilfelle av den brasilianske virusvarianten i Helse Bergen. På bildet er Haukeland universitetssjukehus. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Den brasilianske virusvarianten er oppdaget i Helse Bergen. Den antas å være mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner.

– Meg bekjent er dette det første tilfellet i Norge, men jeg kjenner ikke detaljer om dette. Det er virkningen av vaksiner som bekymrer oss mest når det gjelder slike mutasjoner. Effekten kan være redusert ved denne virustypen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Helse Bergen opplyser at det for første gang er oppdaget et tilfelle av det brasilianske muterte viruset i helseregionen.

Mutanten ble først oppdaget nord i Brasil og er tilsynelatende mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksinene.

Det er foreløpig ikke kjent om det er villsmitte, eller om vedkommende er i innreisekarantene.

Tidligere er den brasilianske virusvarianten blant annet oppdaget i Danmark og Storbritannia.