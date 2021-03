Støre freder vaksinepakten med EU

NTB

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er ikke i tvil: Det var riktig av Norge å gå sammen med EU om vaksinekjøp.

– Vi var for dårlig forberedt, sier Støre til NTB.

Ett år etter den historiske nedstengningen 12. mars 2020 er opposisjonslederen klar på at beredskapen den gang var for dårlig. Norge var ikke rustet for viruspandemien, til tross for at det lenge var blitt advart mot slike trusler.

– Vi manglet smittevernutstyr for dem som sto i førstelinjen. Vi hadde allerede før pandemien for dårlig intensivkapasitet på sykehusene. Men kanskje enda viktigere: Vi manglet en troverdig plan for opptrapping av intensivkapasiteten, sier Støre.

– Og den syns jeg fortsatt er mangelfull ett år etter.

Et riktig valg

I håndteringen er det likevel mye Støre ville ha gjort likt som statsminister Erna Solberg (H).

Han bekrefter at dette også gjelder den omdiskuterte beslutningen om å inngå samarbeid med Sverige og EU om felles innkjøp av vaksine.

– Jeg mener det var riktig valg, sier Støre.

Det å kjøpe inn vaksine, er ikke som å handle hyllevare, understreker han.

– Med den avtalen vi inngikk, så fikk vi ikke bare tilgang til én vaksine, men vi fikk tilgang til flere.

Ønsker åpenhet

Én ting har Støre likevel reagert på, nemlig uttalelsene fra helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) tidligere i mars om at eventuelle norske innkjøp av vaksine utenom samarbeidet med EU vil kunne sette leveransene fra EU-samarbeidet i fare.

Støre mener regjeringen burde vist mer åpenhet om innholdet i avtalene.

– Det jeg har stilt spørsmål om, er hvorvidt det er noe i avtalen vi har inngått som hindrer oss fra å skaffe vaksine utenfor dette samarbeidet. Det spørsmålet har jeg stilt fordi flere EU-land selv har tatt initiativer utenfor samarbeidet, og jeg mener regjeringen har vært veldig tilbakeholden med å avklare om det er noe til hinder for dette i avtalen vår, eller om den er åpen for det, sier Ap-lederen.

– Men jeg er ikke blant dem som mener Erna Solberg burde sette seg på et fly til Israel, tilføyer han.

– Vil ikke utelukke russisk vaksine

Støres konklusjon er at Norge bør fortsette langs samme spor som i dag og holde seg til de vaksinene som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Men Støre vil ikke utelukke kjøp av russisk Sputnik V-vaksine hvis også denne blir godkjent av EMA.

– Jeg forutsetter at vi gjør alt vi kan for å sikre Norge rask vaksinering. Men vi må være trygge på kvaliteten.

Samtidig mener Støre norske politikere bør være bevisst på det geopolitiske spillet i kampen om vaksinene.

– Israel har valg om kort tid, så deres initiativer må også ses i lys av det. Og Russland driver med et vaksinediplomati hvor de er på tilbudssiden overfor en rekke land, mens de har veldig lav vaksineringsgrad i eget land, påpeker han.

Krisepolitikk

Støre mener Norge alt i alt har gjort mye riktig i pandemiåret, med lave dødstall og lav smitte sammenlignet med andre land. Han berømmer regjeringen for å ha lyttet til fagfolkene.

– Jeg tror vi kan stille oss bak hovedvalgene i kampen mot smitten. Der har vi fulgt helsefaglige råd. Den politiske uenigheten har vært knyttet til krisepolitikken, økonomisk og sosialt. Der kom forskjellene fram fra dag én, sier han.

Ifølge Støre er det fortsatt mye å gjøre for dem som har mistet jobben eller sliter med helsa.

– Dette er ikke over den dagen siste vaksine er satt.