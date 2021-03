Avis: AUFs medlemspraksis skal ha blitt gransket

NTB

Kontrollkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti skal ha gransket AUFs praksis med å verve medlemmer til 10 kroner.

Nå blir det en sak for både styret og årsmøtet i fylkeslaget, melder Nidaros. Styret i Trøndelag Arbeiderparti skal fredag møtes fysisk til et møte på Værnes. Etter det avisen erfarer har kontrollkomiteen gransket AUFs praksis med verving av 10-kronersmedlemmer.

AUFs praksis med å tilby medlemskap for 10 kroner har skapt reaksjoner, etter at VG i januar avslørte at de fleste tier-medlemmene forsvant etter det første året. Det har også vært murring i moderpartiet om at tier-medlemmene gir AUF uforholdsmessig makt partiet.

Før møtet har styremedlemmene fått opplyst at det kommer en sak fra kontrollkomiteen, uten at de har fått vite hva saken omhandler, sier flere kilder til Nidaros.

Den nye AUF-lederen i Trøndelag, Emilie Græsli, gikk i slutten av februar ut i Adresseavisen og sagt at hun vil skrote vervingen av tier-medlemmer.

Ingvild Kjerkol, leder i Trøndelag Ap, bekrefter overfor Nidaros at kontrollkomiteen skal legge fram en sak som styret må behandle før fylkesårsmøtet neste helg, men ellers er hun ordknapp:

– Det er naturlig å snakke med mediene etter vi er ferdig med styrebehandlingen. Jeg har ikke tenkt å si mer om det nå.