UDI får omsorgsansvar for unge og enslige asylsøkere

Høyre vant striden i regjeringen om ansvaret for enslige asylsøkere i alderen 15 til 18 år. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby gikk på et tap. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Striden om hvem som skal ha omsorgsansvar for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år er avgjort. Det blir ikke barnevernet, slik KrF og Venstre ønsket.

KrF og Venstre har begge programfestet at ansvaret for alle enslige mindreårige på asylmottak bør ligge hos barnevernet, men nå har de gått på et tap i regjeringen, melder Aftenposten.

Ifølge regjeringens forslag er det verken «hensiktsmessig eller nødvendig» at barnevernet overtar ansvaret for asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Regjeringen foreslår nå å lovfeste status quo: Utlendingsmyndighetene ved Utlendingsdirektoratet (UDI) får ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år.

Regjeringen har ikke gått høyt på banen med forslaget. Ifølge « offisielt fra statsråd » 12. februar skulle det sendes ut en nyhetssak om regjeringens konklusjon i saken, men det skjedde ikke, skriver Aftenposten.

– I denne aktuelle saken ble vurderingen at lovfesting av allerede eksisterende praksis ikke nødvendigvis fordret en pressemelding, opplyser Justisdepartementet til avisen.

I fjor kom det 89 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Tre av fire er fra Syria eller Afghanistan, og nesten alle er gutter. Ved utgangen av forrige uke bodde det 16 enslige mindreårige på norske asylmottak.