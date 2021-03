Sikkerhetssone på 300 meter rundt hybridbåt som brant

NTB

Torsdag kveld ble det etablert en sikkerhetssone på 300 meter rundt en hybridbåt i Tønsberg som brant tidligere på dagen. Båten ligger til kai i Vallø.

– Det anbefales at bolighus i nærheten lukker igjen vinduer, oppfordrer politiet.

Det er etablert vakthold på stedet, og brannvesenet følger situasjonen nøye. De er også i dialog med båt- og batteriprodusenten.

Passasjerkatamaranen «Brim» er 24 meter lang og 11 meter bred, og er utstyrt med en dieselelektrisk hybridløsning, med en stor batteripakke, tilsvarende ti større elektriske biler, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.

Kan utvikle skadelig gass

Temperaturen på båten hadde ved 22-tiden falt til 78 grader.

– Vi har en passiv tilnærming til skipet. Det betyr at vi oppholder oss i sikker avstand, men hver halve time går vi fram og måler temperatur, sier vakthavende brannsjef Tor Atle Jakobsen på Twitter.

Han forklarer at bakgrunnen er at det utvikles flussyre når litiumbatterier brenner. Det er svært skadelig for dem som eksponeres for det.

Fire evakuert

Det var torsdag ettermiddag at nødetater, redningsskøyte og redningshelikopter rykket ut etter melding om brannen i båten, som da lå utenfor Hvaler. Ifølge politiet dreide det seg om varmgang i et batteri.

Fire personer som var om bord i båten, ble evakuert og båten ble slept til Tønsberg.