E-sjefen: Trolig statlig aktør bak dataangrepet mot Stortinget

Sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, mener det er sannsynlig at en statlig aktør står bak dataangrepet mot Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

IT-angrepet mot Stortinget er så avansert at det trolig er en statlig aktør som står bak, mener etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

– Dette er et avansert datainnbrudd hvor man bruker fire ukjente feil eller svakheter i systemet, og det skjer mange steder samtidig. Det er ganske store ressurser som ligger bak. Alt dette er tegn som tyder på at det er en statlig aktør, ja, sier han til NRK.

Overfor kanalen trekker han fram at det er to stater, Russland og Kina, som har vært aktive på denne fronten tidligere, men at også Iran og Nord-Korea har stått bak avanserte dataangrep.

Onsdag opplyste Stortinget at de var rammet av et dataangrep etter at de mandag fikk verifisert at data var hentet ut gjennom sårbarheter i e-posttjener-programvaren Exchange fra Microsoft.