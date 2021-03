Espen Nakstad: Den nye vaksinen vil hjelpe oss i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er glad for at EU har godkjent nok en vaksine. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er gode nyheter at EUs legemiddeltilsyn har godkjent Johnson & Johnsons coronavaksine.

Johnson & Johnson-vaksinen ble torsdag den fjerde som er godkjent i EU. Den tas i bare én dose og er ifølge kliniske tester opptil 72 prosent effektiv.

– Det er gode nyheter at Johnson & Johnson får midlertidig godkjennelse for bruk i EU. Det vil hjelpe oss i Norge også, sier Nakstad til NTB.

EU har allerede godkjent vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca. Disse er tatt i bruk i Norge allerede, selv om bruken av AstraZeneca-vaksinen nå er satt på pause fram til det er avklart om den kan føre til alvorlige bivirkninger.

Folkehelseinstituttet er glade for at EU godkjenner Johnson & Johnson-vaksinen, men vet fortsatt ikke når vi kan vente oss vaksinedoser til Norge.

VG skrev onsdag at FHI er bekymret over at de ikke får svar på når Johnson & Johnson vil levere til Norge. Det er planlagt 900.000 doser i andre kvartal, men dersom disse kommer sent, vil det få konsekvenser for de norske vaksineplanene.

– Vi vet litt lite om leveringsplanene fra Johnson & Johnson ennå. Vi er glad for at den er godkjent, da har vi en fjerde vaksine i det europeiske markedet. Men akkurat hvor mye det vil ha å si det vet vi ikke riktig ennå, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NTB.