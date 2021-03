AstraZeneca: Pasientsikkerhet er høyeste prioritet

En dose av AstraZeneca-vaksinen på en militærbase i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Vaksineprodusenten AstraZeneca mener deres vaksine er trygg, til tross for at land som Danmark stanser bruken av den av frykt for alvorlige bivirkninger.