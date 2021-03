Hastemøte om AstraZeneca i Legemiddelverket

En sprøyte med AstraZeneca-vaksinen på et vaksinasjonssenter i Berlin. Foto: Tobias Schwarz / Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB Fredrik Sveen

Legemiddelverket har torsdag formiddag et hastemøte for å vurdere opplysningene om at Danmark og flere europeiske land stopper bruken av AstraZeneca-vaksinen.