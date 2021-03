Erna Solberg må stille i åpen høring om ansettelse

NTB

Det blir høring i kontrollkomiteen om ansettelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som fiskeridirektør.

Stortingets kontrollkomité kaller inn både statsministeren og næringsministeren til åpen høring. Der må de svare på hva som skjedde da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble utnevnt som ny fiskeridirektør i september i fjor, skriver Klassekampen.

Leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), bekrefter overfor Klassekampen at komiteen nå trapper opp sine undersøkelser.

– Komiteen har besluttet at vi kommer til å invitere næringsministeren og statsministeren til høring i saken, sier han.

Dag Terje Andersen sier at det er måten ansettelsene skjedde på som gjør en kontrollhøring nødvendig.

– Og ikke minst det prinsipielle ved at en sittende statsråd blir utnevnt av sine kolleger til embetsstillinger.

At kontrollkomiteen vil til bunns i prosessen som førte til ansettelsen, har utløst et kritisk søkelys også mot to tidligere tilfeller der regjeringen har tildelt tunge embeter til egne statsråder. Tidligere fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker (H) ble i 2014 utnevnt til fylkesmann i Troms, og Bent Høie (H) ble i 2018 gitt samme stilling i Rogaland.

I et brev til kontrollkomiteen 23. februar, avviser statsministeren at hun har brutt regler ved utnevnelsene, som hun mener var ordinære prosesser.