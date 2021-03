I alt er 22.272 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Nå massetestes elever på Stovner Videregående skole med spyttprøver. Målet med denne typen testing er å avdekke skjult smitte og bidra til at skolene kan holdes åpne. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det er registrert 236 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 91 flere enn torsdag i forrige uke, men 44 færre enn dagen før.

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 194 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Grorud. Der ligger smittetrykket på 913 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger bydelene Stovner og Alna, med henholdsvis 795 og 747 smittede per 100.000.

Smittetallene er lavest i Ullern bydel der tallet er 200. Det siste døgnet er det registrert sju nye smittede i bydelen.

I alt er 22.272 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.