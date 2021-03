Nesten ingen er smittet i butikker og på serveringssteder

NTB

I Oslo-området måtte over 3.000 butikker og serveringssteder stenge forrige uke. Men svært få er blitt smittet på slike steder hittil i år.

Tall fra Aftenpostens gjennomgang av smittesporing og smitteverntilsyn i Oslo siden nyttår viser at det nesten ikke er rapportert smitte på serveringssteder. Uken før beslutningen om å stenge ble tatt sto slik smitte for tre promille av alle rapporterte tilfeller i Oslo.

– Selv om vi har veldig rare tilstander i landet nå, forventer vi at beslutninger er begripelige. Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi snakker daglig med bransjen. Veldig mye tyder på at det ikke er mye smitte, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har forståelse for at bransjen reagerer. Hun forklarer stengningen med at byrådet må forsøke å bremse reiseaktiviteten til Oslo-folk.

– Vi vet at viruset trives der folk møtes, og at det trives særlig godt inne, sier Evensen. Hun oppfordrer innstendig alle om å treffe færrest mulig.

Alle butikker med unntak av dagligvarehandel, bensinstasjoner, apoteker, blomsterbutikker og Vinmonopolet er stengt i Oslo. Samtlige serveringssteder er også stengt. Nedstengningen vil vare til over påske.

Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker har innført de samme restriksjonene som Oslo.