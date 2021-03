Forsterkede regionale tiltak innført i Holmestrand

NTB

På forespørsel fra Holmestrand kommune har regjeringen besluttet å forsterke de allerede strenge koronatiltakene i kommunen.

Tiltaksnivået i kommunen økes fra nivå B til nivå A fra torsdag klokken 12.

Fra før er Færder og Tønsberg kommune på dette tiltaksnivået, som blant annet betyr stengte butikker, treningssentre og serveringssteder. Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys. Det blir stans i idrett- og fritidsaktiviteter for barn og voksne og påbud om hjemmekontor.

– Holmestrand kommune har i samråd med Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bedt om at det innføres strengere tiltak slik at de kan få kontroll over smittesituasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltakene varer i første omgang i fem dager, til og med tirsdag 16. mars,