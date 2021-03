IS-siktet kvinne må betale reiseregning på 70.000 kroner

NTB

Den terrorsiktede kvinnen som ble hentet fra Syria til Norge i fjor, må selv dekke kostnadene for reisen.

Det slår utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fast i et skriftlig svar til Frps Jon Helgheim (Frp), melder Vårt Land.

I sitt svar til Helgheim skriver Søreide at utgangspunktet for konsulær bistand er at den enkelte norske borger dekker egne utgifter, og at dette gjelder også i denne saken.

– I dette tilfellet er utgiftene på 70.197 norske kroner, og dekker blant annet reisedokumenter og flybilletter til kvinnen og de to barna hennes.

Kvinnen vil snart få kravet tilsendt, opplyser Søreide.