Norge får 40.000 ekstra Pfizer-doser i mars

NTB

Norge får 40.000 ekstra doser med Pfizer/Biontecs vaksine i mars etter en ny avtale mellom EU-kommisjonen og legemiddelselskapet, melder VG.

– Ifølge EU-kommisjonen skal disse dosene fordeles mellom landene etter folketall på vanlig måte. For Norge innebærer dette at vi får over 40.000 vaksinedoser ekstra i siste halvdel av mars. Det er veldig gode nyheter, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til avisa.