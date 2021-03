NTB

Sterk vind og snø i fjellet på Østlandet kan gi dårlig sikt og kolonnekjøring eller stengte veier, advarer Vegtrafikksentralen øst.

– Planlegg turen og sjekk ut været og trafikkmeldinger før avreise, skriver de på Twitter.

Vegtrafikksentralen vest skriver på Twitter at det er innført kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda. Veien kan bli stengt for personbiler på kort varsel.