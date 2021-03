Tillitsvalgte frykter oppsigelser om Bergen Engines-salget stoppes

Fabrikklokalene til Bergen Engines. Rolls-Royce har inntil videre satt salget av selskapet til et russisk selskap på pause. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

Tillitsvalgte ved Bergen Engines' fabrikk frykter for konsekvensene dersom salget av selskapet til russisk-kontrollerte TMH International stanses.

– De signalene jeg får der utefra, er at hvis dette blir stoppet, så blir det et blodbad på Hordvikneset. Det kan bety oppsigelser og i verste fall nedleggelse eller at produksjonen flytter ut, sier Roar Abrahamsen, leder i Fellesforbundets avdeling fem i Bergen, til E24

Han er klar på at dersom selskapet ikke ender opp med å bli solgt ut av Rolls-Royce, vil fabrikken trolig legges ned.

Han har heller ikke store forhåpninger dersom finansielle investorer ender opp med å kjøpe virksomheten, som selskapet selv mener er det mest sannsynlige alternativet.

– Erfaringen er at om det kommer inn rene fond, så ryker det fort. Da overlever de gjerne maks tre til fem år, før det kommer meldinger om at man må omstrukturere og ta ut synergier. Og vi vet hva det betyr, det betyr slakt, sier Abrahamsen.

Salget av Bergen Engines til russiske TMH Group kan bli stanset etter at regjeringen har vurdert at det er stor usikkerhet om nasjonale sikkerhetsinteresser. Prosessen settes på vent, kunngjorde justisminister Monica Mæland (H) tirsdag.

Norske myndigheters bekymring for den nasjonale sikkerheten førte til at Rolls-Royce selv midlertidig stanset salget tirsdag ettermiddag.