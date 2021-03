Senterpartiet vil beholde norske forbrukslånsbanker

Geir Pollestad (Sp) vil se nærmere på om det norske regelverket er godt nok, og at det ikke bidrar til at eierskapet til finansinstitusjonene flyttes ut av landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Geir Pollestad (Sp) vil stanse salg av norske banker til utlandet. Nå vil han lette kapitalkravene.

Torsdag la den svenske forbrukslånsbanken Nordax inn et bud på sin konkurrent Bank Norwegian. Dersom en budgiver får napp, vil Bank Norwegian være den tredje forbrukslånsbanken som forsvinner ut av Norge.

Senterpartiets Geir Pollestad, leder for næringskomiteen på Stortinget, mener det er problematisk med særnorske strenge kapitalkrav og ønsker at forbrukslånsbankene forblir i Norge, skriver Finansavisen.

– Vi er generelt skeptiske til at ting og eierskap blir flyttet ut av Norge og Senterpartiet ønsker å ha rammevilkår for finansinstitusjoner som gjør at de er i Norge. Dersom man har særnorske strenge kapitalkrav for forbrukslånsbankene og eneste løsningen er at eierskapet flyttes utenlands, har man egentlig ikke oppnådd noe som helst, sier Pollestad til avisen.

Pollestad mener det er viktig å sørge for at rammevilkårene for å ha finansinstitusjoner i Norge er konkurransedyktige.

– Vi må ta en fot i bakken og se om det norske regelverket er godt nok, og at det ikke bidrar til at eierskapet til finansinstitusjonene flyttes ut av landet, sier Pollestad.