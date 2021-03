Erna Solberg coronatestet etter smitte hos statssekretær

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) er coronatestet og skal jobbe hjemmefra noen dager. En statssekretær er smittet, og hun fikk varslet gjennom smittestopp-appen.

Statsministerens kontor bekrefter overfor NTB at Solberg kommer til å jobbe hjemmefra inntil testen er klar.

Det er statssekretær Audun Rødningsby (V) som har testet positivt for corona, ifølge VG.

Solberg har vært i møte med Rødningsby, men mener likevel det er liten risiko for at hun er smittet.

– Det er smitteappen som har gitt beskjed om at jeg må teste meg, og da må jeg være i ro til jeg får svar på testen. Jeg tror det er mikroskopisk sjanse for at jeg er smittet, for vi tror heller det er at telefonene våre har ligget på samme stedet, sier Solberg til NTB.

– Vi opererer med to meter avstand

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) forklarer til VG at de to telefonene har ligget ved siden av hverandre utenfor et møterom, fordi en del møter ved SMK foregår uten telefon.

– Vi kan imidlertid ikke være helt sikre på at varselet i appen skyldes smitten til Rødningsby. Derfor har statsministeren i ettermiddag tatt en koronatest, for sikkerhets skyld, sier Alstadsæter.

Solberg presiserer overfor NTB at hun ikke har noen symptomer.

– Vi har hatt en gjennomgang av hvem som kunne være nærkontakter på kontoret. Vi opererer med to meter avstand og sitter langt unna hverandre på møter. Så jeg føler det skal godt gjøres, sier hun.

For sikkerhets skyld er et par avtaler onsdag avlyst.